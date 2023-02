A bűnelkövetések visszaszorítása érdekében már számos helyre telepítettek térfigyelő kamerákat, melyek felvételeinek köszönhetően a rendőrségnek több alkalommal is sikerült bűnelkövetőket elfogniuk.

Jelenleg összesen 19 kamera kémleli a település különböző pontjait.

Többek között intézményeknél, az iskola folyosóin és udvarán, a tanyasi részen és a Kisszögben. A rendszer központja a polgármesteri hivatalban van, ide fut be minden információ.

Polónyi László polgármester arról számolt be, az itt élők utcafórumokon további kamerák telepítését javasolták.

– A helybeliek és képviselőtársam részéről is felmerült az ötlet, hogy a biztonságérzet növelése érdekében akár anyagilag is hajlandók hozzájárulni ehhez. Úgy gondoltam, ha már elhangzott ilyen felvetés, akkor kötelességem támogatni a kezdeményezést – árulta el a polgármester.

Az önkormányzat honlapján és közösségi oldalukon közzé is tettek egy felhívást, hogy a beruházás megvalósításához kérik a lakosság anyagi hozzájárulását is, a célra szánt összeget a polgármesteri hivatal megadott számlaszámára lehet átutalni.

– Ha meglesz a kellő összeg az új kamerák beszerzéséhez, akkor kikérjük a rendőrség véleményét is, hogy melyek azok a helyek, ahol leginkább hasznát vesszük az elkövetések visszaszorítása érdekében, és az ő javaslatuk alapján döntjük el, hova helyezzük el az új eszközöket. Vannak ugyan olyan elgondolások, hogy ha valaki áldoz a célra valamennyit, akkor azt szeretné, hogy az ő utcájába kerüljön a kamera, ilyet viszont nem tudunk felvállalni – mutatott rá a polgármester.

Ennek ellenére a felhívás közzététele után pár napon belül látszott, hogy lvannak támogatói a tervnek. Az egyik képviselő jelezte, hogy felajánlaná a tiszteletdíját, és egy vállalkozó is bejelentkezett telefonon, hogy szeretné támogatni az ügyet.

Az önkormányzat egyébként az elmúlt esztendőben is több millió forintot áldozott a meglévő kamerák felújítására, beszerzésre. Többek között a Kisszögben is működik három kamera – ezt még egy turisztikai pályázat részeként vásárolta az önkormányzat. Felszerelésüknek mutatkozott is az eredménye: amint hűvösebbre fordult az idő, némelyek az itteni erdős részről szereztek be illegálisan tüzelőt. Három-négy, felvételekkel alátámasztott feljelentés után azonban elmaradtak a falopások.

Az már biztos, hogy tavasszal a temetőben kihelyeznek hét kamerát, ezek beszerzése már megtörtént.

– A célunk az, hogy folyamatosan bővítsük a kamerarendszert, és előbb-utóbb a község teljes területét le tudjuk fedni. Oda lenne jó eljutni, hogy ezek az eszközök ne a felderítés során nyújtsanak segítséget, hanem prevenciós jelleggel működjenek. Hiszek benne, hogy lesz visszatartó erejük – hangoztatta Polónyi László.