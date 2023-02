A Baba-mama klub évek óta működik már az intézményben a könyvtárosok vezetésével, most a kórházzal való együttműködés keretében megújult keretek között várják az érintetteket három éves korig. A legutóbbi foglalkozáson Kátainé Nyakó Edit gyógytornász vezetésével a mozgásfejlesztő gyakorlatok mellé újabb mondókákat is tanultak a résztvevők, valamint a szakembertől tanácsokat is kaptak az édesanyák.