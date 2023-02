A sertést a böllér irányításával szúrták le, majd felelevenítették a régi idők „szőrtelenítési technikáját”, a szalmával való perzselés fortélyait is. Miután gondosan lemosták, fehérre kaparták a disznó bőrét, elkezdődhetett a darabolás, feldolgozás, melynek hagyományos és jelenlegi technikáit is bemutatták. Reggelire friss hagymás vért kínáltak kenyérrel és savanyúsággal, ebédre pedig sertéspörkölt került az asztalra. Miközben az asszonyok és a férfiak dolgoztak, addig a gyerekeket népi játékok szórakoztatták, sőt még a régi mezőgazdasági eszközök világába is bepillanthattak. A nap folyamán természetesen mindenféle disznótoros finomságot készítettek az esti lakomához, melynek a Művelődés Háza adott helyet. A köszöntők sorát ízletes vacsora és mulatság követte, a talpalávalóról pedig Fehér Endre és cigányzenekara gondoskodott.

A rendezvény célja a hagyományok ápolásán túl a közösségi élmény megteremtése. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődők bevonásával, a gyermekek és a felnőttek is egyaránt megtalálják azt az élményt, amivel a nap végén mosolyogva, elégedetten távoznak

– mondta el érdeklődésünkre Köntés Mihály.

Hozzátette: egyre nagyobb az érdeklődés a program iránt, szervezése pedig egyre nagyobb feladatot jelent. Ehhez sok segítséget kapnak helyi vállalkozóktól, az önkormányzattól és a lakosoktól is. Jellemző, hogy sokan megveszik a támogató jegyet az esti vacsorára, de napközben a munkálatokból is kiveszik a részüket.

– Az is hagyomány, hogy a rendezvény bevételét minden évben jótékony célra ajánljuk fel. Idén a jászkiséri mentőállomás harmincéves jubileuma alkalmából a Mentők Alapítványa és a helyi véradók között osztjuk meg az összeget, fele-fele arányban – tudtuk meg a szervezőtől, aki szerint a program sikerének fő összetevői: a hagyományok ápolása, a közösségi élmény, a jótékony cél és a lokálpatriotizmus.