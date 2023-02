1. Titokzatos vadállatok marcangolják szét a kutyákat Csataszögön

Ragadozók, valószínűleg aranysakálok garázdálkodnak az utóbbi hetekben Csataszögön. Több helybeli is döbbenten tapasztalta, hogy kutyáját az esti, éjjeli időszakban valami megtámadta, s emiatt több házőrző is elpusztult. Néhány tetemből evett is a támadó.

2. Nemet mondott a javításra a szerelő, szippantósautó nélkül maradt Tiszainoka

Tönkrement a tiszainokai önkormányzat vállalkozásának tulajdonában lévő szippantósautó. Az ötven éves jármű jó szolgálatot tett a környéken, hiszen több településen nem építették még ki a szennyvízelvezető-rendszert. A javításon gondolkodtak, végül erről le kellett mondani, így most az eladásából remélnek némi bevételt.

Az ötven éves Ifát január végén vonták ki a forgalomból – mondta Kiss Erzsébet Eliza polgármester

Fotós: Mészáros János

3. Vastapssal fogadták osztálytársai a földi pokolból visszatérő mentőkutyás berényi fiút

A jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntese, Mező Marcell 19 évesen a legfiatalabb mentőkutyásként utazott Törökországba, hogy négylábú társával, Blackkel segíthessen a pusztító erejű földrengés károsultjain. A Lehel Vezér Gimnázium végzős tanulóját hazaérkezését követően osztálytársai vastapssal és konfettiesővel várták az iskolában és egy „Büszkék vagyunk rád Marci!” feliratú táblával lepték meg.

Marci (piros ruhában) és hűséges segítője, Black napokon át kutatott a túlélők után

Forrás: Beküldött fotó

4. Elhunyt a fegyverneki Tőzsér Csabi

Tizenöt éves korában elhunyt a súlyos betegséggel, gerinceredetű izomsorvadással küzdő fegyverneki Tőzsér Csabi. A megrázó hírt családja jelentette be közösségi oldalán.

A fegyverneki kisfiú súlyos betegséggel, gerinceredetű izomsorvadással küzdött

Fotós: Nagy Balázs

5. Kröpfl Erzsébet: zokogó szülők várták a csodát, de a romok közt az ritkán történt

Kröpfl Erzsébet szolnoki kutyakiképző és négylábú társa, Solka most először járt földrengés sújtotta vidéken. Közel egy hetet töltöttek Törökországban, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány csapatának tagjaiként.