A dackorszak körülbelül másfél évesen kezdődik és általában öt-hat éves korig tart. Persze az önállósodás folyamata a felnőttéválásig elhúzódik, melynek ez mindössze az első szembetűnő szakasza. A sokat emlegetett sarkalatos esetek az öltözködés, reggeli készülődés, vásárlás, hazaindulás a játszótérről vagy éppen az esti elalvás.

– A szülőben a gyermek félreértelmezett viselkedése okozhat feszültséget. Hiszen ilyenkor az egyszerű dolgok is átláthatatlan gubanccá gabalyodnak – foglalta össze az alapvető problémát Bakóné Bán Zsófia, szolnoki gyermeknevelési konzulens. Hozzátette: sok szülőnek a legtöbb esetben lelkiismeret furdalása van, amikor érzi, hogy nem úgy viselkedett a gyermekkel, ahogy magától elvárná, ebből az következik, hogy a végletek között csapong, egyszer semmit sem, utána mindent megenged, ami méginkább növeli a gyermekben bizonytalanságot.

Nem létezik olyan megoldás, ami mindenkinél működik. Az önismeret és az érzelmi intelligencia viszont közelebb visz a helyzetek kigubancolásához.

– Mindenkinek saját stratégia kell! Különböző személyiségű emberek vagyunk, saját habitussal, szociális és anyagi háttérrel, ami az egyiknél beválik, nem biztos, hogy a másiknál is, a mankók viszont segítenek – emelte ki.

Az önismeret kapcsán úgy fogalmazott: a szülőknek lenne szüksége alaposabb önismeretre. Fontos azt is tudni, hogy a gyermekek nem rendelkeznek megfelelő stratégiai háttérrel a problémák megoldására. A gyermek személyisége még a tapasztalatai mentén kialakulóban van. A szülőnek meg kell ismenie csemetéje határait: mitől gurul be, mitől nyugszik le. A negatív érzelmeket mi magunk is nehezen kezeljük. Ehhez szorosan kapcsolódik az érzelmi intelligencia kérdése, ami már óvodás kor előtt fejleszthető.

– Vegyünk egy gyakorlati példát! Egy fárasztó nap után az édesanya vásárolni indul gyermekével, aki a bolt közepén ordítva tör ki magából, miközben egy nyalókáért ácsingózik. Azt gondolom, többségünk látott már ilyet, mégha nem is élte át. A magabiztosság a szülő részéről elengedhetetlen. A saját magunk állapotát felmérjük, a negatív érzéseket beazonosítjuk, könnyebben beleláthatunk, hogy a gyermeknél mi okozta a „dührohamot”. Amikor az érdemi kommunikáció nem lehetséges, érdemes kilépni a helyzetből, ha a példánál maradunk, akkor kijönni a boltból és megvárni, amíg a lurkó is lenyugszik. Közben azért mi szülők biztosítsuk őt, hogy nem hagyjuk egyedül. Ehhez szükséges az önismeret és az önuralom – fejtette ki a példát.

A szakember tapasztalatai szerint sokan eljutnak odáig, hogy elmagyarázzák a gyereknek, hogy miért nem volt jó, amit csináltak, de kevesen ajánlanak megoldási kulcsot ahhoz, hogy hogyan csinálja másként, ha legközelebb hasonló helyzetben van.

– Ahogy említettem a gyermeki eszköztár folyamatosan épül. Még nem rendelkezik elég tapasztalattal, addig akár a szavakat is a szájába kell adni egy-egy helyzettel kapcsolatban. Segíthet, ha a bolt előtt megbeszéljük, hogy például, ha pénztárcánk engedi egy dolgot választhat. De működnie kell a következetességnek is, így érhető el az érzelmi biztonság – mondta zárszóként Bakóné Bán Zsófia.

Az első lépés: érzelmek beazonosítása Az érzelmi intelligencia fejlesztésének kérdése már lapunk hasábjain is több esetben fókuszt kapott. Amennyiben a gyermek megerősítéseket kap az érzéseiről, öt-hat éves korukra maguk is képessé válnak néhány érzésük beazonosítására. – Alapot ad, kevesebb a szorongás és a csemete nem ijed meg a helyzetekről. Ehhez viszont a felnőtt részéről is tudatosság szükséges. Holott társadalmi szinten jellemző, hogy nem tudunk mit kezdeni a negatív érzelmekkel, a feszültséggel, a dühvel, a haraggal, az agresszióval, miközben az életünk részei. A sokáig elnyomott stressz hatására fizikai tünetek is jelentkezhetnek – számolt be tapasztalatairól Bakóné Bán Zsófia, szolnoki gyermeknevelési konzulens.