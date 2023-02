A téli hónapokban jellemző, hogy több gyalogost gázolnak el, mint más évszakokban. A szakemberek szerint ennek oka a körülmények megváltozása.

– Kora délutántól másnap reggelig sötét van. Ha esetleg még az eső is esik, akkor a gyalogosok még nagyobb veszélynek vannak kitéve. Előfordul, hogy nem megfelelőek az út-, a látási- és az időjárási viszonyok, sok esetben a gyalogosok sötét ruházatot viselnek. Ráadásul egyre több gyalogos fülhallgatóval a fülében, vagy telefont nyomogatva sétál, ezek elvonják a figyelmét a közlekedésről, a kellő körültekintéstől. Évek óta problémát jelent az is, hogy a gyalogosok szabálytalan helyen vagy a forgalomirányító berendezés tilos jelzésekor kívánnak átszaladni az úttesten – számol be az okokról Mári Ilona alezredes.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője szerint kellő odafigyeléssel elkerülhetők a balesetek.

– Útkereszteződéshez érve a járda meghosszabbított vonalában, alapos körültekintés után, illetve, ha meggyőződtünk az átkelés veszélytelenségéről, akkor kezdjük meg az úttesten az átkelést. Még biztonságosabb, ha a közelben van kijelölt gyalogos-átkelőhely, akkor ott menjünk át.

Lakott területen kívül és korlátozott látási körülmények között kötelező a láthatósági mellény viselete. Különösen esőben, ködben, azaz rossz látási körülmények között, fokozott óvatossággal közlekedjenek a gyalogosok, mert az autósok számára, még a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen is nehezen észlelhetők

– hangsúlyozta.

Természetesen autósként is körültekintőnek kell lennünk.

– Rossz látási körülmények között, azaz sötétben, hóeséskor, esőben, ködben különösen oda kell figyelni a vezetésre, fontos, hogy semmi ne terelje el a vezető figyelmét. A megengedettnél is lassabb haladással meg lehet előzni az esetleges ütközést, még akkor is, ha a gyalogoson nincs fényvisszaverő ruházat. Különösen igaz ez arra az esetre, amikor kijelölt gyalogos-átkelőhelyet közelít meg az autós. Ebben az esetben minden körülmények között lassítani kell, azt csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni – részletezte Mári Ilona, aki azt is elárulta, hogy tavaly Szolnokon 30, a megyében pedig 61 gyalogosbalesetben intézkedtek a megye rendőrei.

Két keréken is legyünk fokozottan figyelmesek – Mi a helyzet a kerékpárosokkal? Ők hogyan készüljenek téli közlekedéskor? – kérdeztük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékeseitől. – A kerékpárosok szabályos helyen közlekedjenek, ne menjenek egyirányú úton a forgalommal szemben. Amennyiben az úttest mellett van kiépített kerékpárút, csakis azon haladhatnak – kezdte válaszában Mári Ilona. – Mielőtt úttestre kanyarodnának, szálljanak le a kerékpárról és nézzenek körül, legyenek napközben is láthatóak, de a sötétedés kezdetétől mindenképp. Attól, hogy a kerékpáros látja az utat, őt már nem biztos, hogy észleli a nagyobb sebességgel közlekedő gépjárművezető, különösen, ha nincs a biciklin világítás. A biztonság érdekében viseljenek világos, vagy fényvisszaverő csíkkal ellátott ruházatot, hátizsákot, karpántot. A lámpán és a fényvisszaverő prizmákon túl fényvisszaverő matricával is lássák el a kerékpárjukat, ha szükséges, lakott területen belül is viseljenek láthatósági mellényt – részletezte a sajtószóvivő.