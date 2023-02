Nagy lendülettel kezdték az évet Jász-Nagykun-Szolnok vármegye véradói, hozzájárulva a készletek szinten tartásához. Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján nyomon követhető az aktuális mennyiség, a diagram szerint jelenleg minden vércsoportból öt vagy annál több napra elegendőt tárolnak. A folyamatosság viszont elengedhetetlen, hiszen a tudomány mai állása szerint a vér csak vérrel pótolható.

– Jó hírrel szolgálhatunk a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei aktivitásról, idén januárban 951 véradásra jelentkezést regisztráltunk. Egy évvel ezelőtt ugyanebben a hónapban ez a szám csak 797 volt. Az emelkedésből látszik, hogy múlik a COVID-járvány hatása, visszatérnek a véradók, nem felejtik, hogy segítségük pótolhatatlan a vérellátáshoz – emelte ki Kántor Katalin, az Országos Vérellátó Szolgálat Kommunikációs és Marketing Igazgatóságának munkatársa.

Az OVSz különböző kampányokat szervez a véradás népszerűsítésére, a Valentin-napi páros nyereményjátéknak például már több éves hagyománya van.

– Már januárban sokan érdeklődtek. A Valentin-nap ugyanis nemcsak a szerelemről szól, hanem az emberi kapcsolatokról, a másokkal való törődésről és embertársaink megsegítéséről is. Az OVSz ezért is szervezi meg már hatodik éve ezt az akcióját. Párban is mindenki jelentkezhet véradásra, barátokkal, iskolatársakkal, kollégákkal, családtagokkal készült közös fotókat, és persze szerelmespárok fényképeit is várjuk – közölte Kántor Katalin.

A játék idén is február elsején indult, egy hét alatt már több mint hetven fényképet küldtek a véradók.

– Még nincs késő, lehet jelentkezni, a játék február 14-én zárul! Az idei év különlegessége, hogy Till Attila is csatlakozott a kampány népszerűsítéséhez. A pályázók két főre szóló két éjszakás wellness hétvégét, vagy akár hőlégballonos sétarepülést is nyerhetnek – sorolta.

A képet beküldők közül február 17-én tizenegy órakor sorsolják ki a szerencsés nyerteseket, akik nevét a közösségi oldalukon teszik közzé.

A februári akcióval egy időben már tart az OVSz„Adjon vért, és nyerje meg a havi vitaminvíz szükségletét!” elnevezésű kampánya is.

– Áprilisig minden héten egy szerencsés nyertest sorsolunk ki, aki egy hónapra elegendő vitaminvízzel lehet gazdagabb. A felajánló cég munkatársai egyébként ugyancsak elkötelezett véradók – emelte ki Kántor Katalin.

A véradások pontos helyszínéről és időpontjairól az OVSz honlapján is tájékozódhatnak, ahogy ugyanezen a felületen lehetőség van időpontfoglalásra is.