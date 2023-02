Kutyákat támadott meg, pusztított el valamilyen állat az elmúlt hetekben, számolt be a hátborzongató esetekről Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. Lakosok jelezték, hogy főleg a kis falu szélén valamilyen ragadozó végzett a kikötött kutyákkal. Többnek a tetemét széttépte az ismeretlen állat, de az is előfordult, hogy az ebet félig el is fogyasztotta. Azóta kiderült,macskát is ölt már a titokzatos támadó.

– Még a tájházunk kutyája is áldozatul esett – mondta a polgármester, hozzátéve, minden bizonnyal aranysakálok garázdálkodhatnak a környéken, a lakosok ugyanis több alkalommal jelezték, hogy láttak állatokat bent a faluban is. A probléma kapcsán megkeresték a környéken működő vadásztársaságot, de tudomásuk szerint a vadászok még nem bukkantak sakálra.

A szélső utcában lakó Lakatos Lászlóék két kutyáját kapták el a sötétben valamilyen „fenevadak”, egyik eb sem élte túl az esetet.

Van már vagy három hete, hogy két kutyánk elpusztult

– idézte fel a történteket László.

– Egy pulink és egy foxi-tacskó keverék kutyánk volt. A kertünk másfél hektár, egyik oldalt a szomszéd felől vagy egy szakasz, ahol nincs kerítés. Itt jöhetett be a támadó. Csütörtök késő este a kutyák dühödt morgására figyeltem fel, kis is mentem, de akkor már csak azt hallottam, hogy valamilyen állatok elrohantak. a sötétben nem láttam, mik lehetettek, ráadásul még ködös is volt az idő. A foxi-keverék összeverekedett velük, bár eleinte nem tűnt olyan súlyosnak a sérülése, megállt a lábán. Kihívtam az állatorvost, de reggelre elpusztult a kutyám. Másnap a puli is hasonlóan járt, hiába figyeltem, gyorsan történt a dolog, mire kiértem, megint elszaladtak a támadók. Az állatorvos a pulit se tudta megmenteni, mindkét kutyám a kezeim között halt meg – könnyezte meg a történteket László.

Arról is beszélt, hogy mikor kiment, hallott valamiféle „hiénaszerű” hangot, ezért gyanakodott aranysakálok támadásárára, amit az állatorvos is valószínűsített, bár teljes biztonsággal nem lehet kijelenteni, hogy tényleg sakálok garázdálkodtak.

– Egyelőre nem is hozok másik kutyát a portára. Két kisfiamnak is nagyon hiányoznak az elvesztett kedvencek. A napi rutinunkhoz is hozzátartozott a kutyáink sétáltatása.

Lakatos László megkísérelte elfogni a veszélyes állatok valamelyikét, vadászoktól kért egy olyan csapdát, amivel élve rabul lehet ejteni a ragadozót. De sajnos csak egy kis kóbor kutya ragadt benne, amit elhelyeztek a kóbor kutyák ideiglenes tárolására szolgáló ketrecbe, ahonnan azonban megszökött.

Megkérdeztük a történtekkel kapcsolatban a területileg illetékes vadásztársaságot is, valóban aranysakálok támadásáról lehet-e szó, ők azonban nem kívántak nyilatkozni az ügyben.