A háború és a szankciós válság okozta nehéz helyzet ellenére a Jászság továbbra is fejlődik – hangsúlyozta Pócs János, országgyűlési képviselő pénteki sajtótájékoztatóján Jászberényben.

– A válságkezelésben már van összehasonlítási alapunk. 2010 előtt egy sokkal kisebb gazdasági válságot az akkori baloldali kormány megszorításokkal kezelt. Elvette a 13. havi nyugdíjat, adókat emelt és megnyirbálta a családtámogatási rendszert. Ezzel ellentétben a Fidesz-KDNP vezette kormány nem elvesz, hanem ad az embereknek – emlékeztetett a politikus.

Mint mondta: az idősek a napokban a megemelt nyugdíj mellett kézhez kapják a 13. havi nyugdíjat is, augusztusban pedig érkezik a nyugdíjkompenzáció. Továbbá az ársapka és a rezsicsökkentés is védi a nyugdíjasok pénzét. A sikeres válságkezelő intézkedések között említette például a családtámogatási rendszer bővítését, a vállalkozások fennmaradását segítő pályázatokat. Pócs János a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jászsági útfejlesztéseket hagyott jóvá összesen 3 milliárd 759 millió forint értékben. A folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban egyebek mellett kitért a jászberényi Malom-projektre is.

– A háború és a szankciós válság okozta nehézségek miatt az önkormányzatok idei költségvetésének összeállítása nem könnyű feladat, ezért meghívásomra február 14-én a Jászságba érkezik Dr. Dukai Miklós önkormányzatokért felelő államtitkár, aki tájékoztatót tart a témában – zárta mondandóját a képviselő.

Jászsági útfejlesztések: Külterületi utak: Jászapáti 289 000 000 Ft Jánoshida 299 000 000 Ft Jászboldogháza 146 000 000 Ft Jászalsószentgyörgy 204 000 000 Ft Jászjákóhalma 204 000 000 Ft Jászladány 298 000 000 Ft Jászfelsőszentgyörgy 300 000 000 Ft Jászivány 28 000 000 Ft Jászkisér 30 000 000 Ft