Az elmúlt időszakban a megemelkedő rezsiárak miatt a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) is arra kényszerült, hogy takarékossági intézkedéseket vezessen be. Ez érintette az országos mellett a vármegyei szervezeteket is.

„Maradjunk együtt!” 2023 címmel az országos elnökség tájékoztató fórumokat szervezett a tagszervezeteknél, beszámolva a változásokról, megvilágítva azok okait.

Szolnokon január második felében Juhász Ferenc országos elnökségi tag számolt be a kényszerű intézkedésekről és válaszolta meg a résztvevők kérdéseit, Hamerszki Erika jelnyelvi tolmács közreműködésével.

A helyi szervezet az elkövetkezendő időszakban új helyszínen tartja összejöveteleit: a Szolnok, Markotányos utcai székhely helyett a Szapáry utcában működő TESZ-székházban.