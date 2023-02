Eddig többek között két kiváló tanárnak, a szakmai kiválósága mellett az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás idején emberségből is jelesen vizsgázó B. Major Lászlónak és Szepesváry Gábornak állítottak emléket a gimnázium előcsarnokában.Reményeik szerint ez a névsor hamarosan tovább gyarapodik Szász Bélának, az iskola rekordideig, negyvennégy évig tanító pedagógusával. A kiváló magyartanár 1900-ban született Karcagon és 1990-ben hunyt el Szegeden, hamvai is ott pihennek. Édesapja a református népiskola tanítójaként ténykedet, ő pedig egyike volt azoknak a pedagógusoknak, akiknek egész életét meghatározta a karcagi gimnázium. Ott végezte a középiskolát, s egyetemi tanulmányait követően is oda tért vissza tanítani.

Tanárként sem szakadt el attól a Nagykunság földjének éltető közegétől, iskolai elfoglaltsága mellett is rendszeresen ténykedett a karcagi Kis Vén kertekben lévő gyümölcsfákkal vegyes szőlőjükben, miközben ő volt a cserkészcsapat parancsnoka,az önképzőkör tanárelnöke, a színjátszó csoport vezetője. Emellett gondja volt a több évtizedes múltra visszatekintő Nagykun Múzeumra, s fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte szülővárosának történetének adatait is. Nemzedékeket nevelt szülővárosában, sok kitűnőtanítványából lett jeles orvos, színművész, festőművész, tudós.

Szász Béla

Az egyesület most egykori diákjainak, Szász Béla családjának, tisztelőinek támogatásával szándékszik az iskola előcsarnokában megörökíteni a jeles pedagógus emlékét, melynek megalkotására a korábbi gyakorlatnak megfelelően Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész kérték fel. Bihari Lászlónak az egyesület elnökének tájékoztatása szerint az elkészült mű leleplezését a 2023. október elejei szokásos karcagi összejövetelükre időzítik.