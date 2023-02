– Az óvodától az általánoson át a középiskoláig minden életkorban várják a fiatalokat, nehéz ehhez az alkalmazkodás?

– Ez lényegében azt jelentheti, hogy óvodás korban bekerül hozzánk, érettségivel vagy szakmai bizonyítvánnyal távozhat. A rengeteg előny mellett vannak ebből fakadó problémák is, nagyon össze kell hangolni egy ilyen nagyméretű intézmény működését. Több mint ezer gyerek, több mint száz pedagógus van az intézmény hat telephelyén, a 140 évestől a pár éves épületig. Most például a Kálvin úti épületünk újul meg, így második éve ideiglenes telephelyen tanulnak a felsősök. A teljes belső felújítás mellett egy százötven négyzetméter alapterületű kétszintes épület hozzáépítése is megtörténik. A félmilliárdos pályázati forrást várhatóan százmillió forint önerővel kell kiegészítenünk. Bízunk benne, hogy ősszel már itt kezdhetnek a diákok. Azért is fontosak ezek a fejlesztések, mert meghatározó intézményként nemcsak Kisújszállás, hanem a környék oktatási igényeit is kiszolgáljuk.

– Kapnak visszajelzéseket a végzősöktől?

– Az informatikai felületünkön öt évig nyomon követjük a középiskolát végzett tanulóinkat, így nyomon követhetjük, hol tanulnak, hol dolgoznak és mennyire tudják hasznosítani az itt szerzett tudást. A visszajelzések azért fontosak, mert azt szeretnénk megtudni, hogy amit csinálunk abban mi a jó, s mi az, amit fejleszteni kell. Sok nálunk végzett diák tanul a legjobb egyetemeken, a felsőoktatási szakképzéseken, orvostól a mérnökig számtalan szakterületen. Ehhez megadjuk az alapokat, van angol anyanyelvű lektorunk is, így diákjaink vele is megtanulnak kommunikálni. A tanórán kívül is változatos lehetőségeket biztosítunk a legkülönfélébb vetélkedőktől a templomban adott szolgálatokon át a városi ünnepségeken való szereplésig, de a lengyel és az amerikai nagykövetséggel is jó kapcsolatot ápolunk. Karikó Katalin ösztöndíja jóvoltából tavaly három tanulónk a salzburgi egyetemen vehetett részt tehetséggondozáson.

– A megnőtt rezsiköltségek mekkora hatással vannak az oktatásra?

– Az október félelmetes volt, a havi tizenöt milliós költségünk jócskán meghaladta a teljes előző évit, ami kilenc millió forint volt. Új gázszerződést kötöttünk októbertől, amiben a mindenkori tőzsdei gázárak alapján fizetjük a gázdíjat. Ez október óta jelentősemn csökkent, de így is magasabb az energia költségünk a korábbinál. Kaptunk állami segítséget a megemelkedett rezsi kompenzálásra, így a termekben most is 21-22 fokot tarthatunk. Kicsit szigorítottunk az ellenőrzésen, a tanulók is jobban odafigyelnek a takarékoskodásra, de a napi munkát érintő dolgokban semmilyen korlátozás nincs, így például tanóra rövidítés sem kellett bevezetni. Minden olyan munkarendben folyik, mint korábban. A takarékosságnak, az enyhe téli időnek, valamint a kollégium udvarán lévő gázmotornak köszönhetően spórolunk. Utóbbi rásegít az épület fűtésére és a melegvíz biztosítására.

– Mik a legfontosabb történések mostanában?

– A következő hetek a beiskolázásról szólnak nálunk is, a végzősök az érettségire és a továbbtanulásra készülnek. Az Arany iskola felsősei pedig ősztől már remélhetőleg a megszépült új épületben kezdhetnek.