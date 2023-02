Alkalmazkodnak az új kihívásokhoz a tiszazugi kisvárosban. Ahogy a város honlapján írják, az új déli iparterületen négy vállalkozás is megvetette a lábát a közelmúltban. Dr. Papp Antal polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy ötszáz millió forintot nyertek, melynek egy részéből utat építenek, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni a területet. További fejlesztésként tavasszal elkezdődhet az ivó- és a szennyvíz-hálózat kivitelezése is. Bíznak benne, hogy ezekkel újabb érdeklődőket is bevonzanak majd.