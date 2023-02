Látogatóközpont 1 órája

Varázslatos látványterveken mutatják be a Tisza-tó leendő turisztikai attrakcióját

A Tiszárium egy Árpád-kori templom köré épülne. S hogy milyen is lesz majd ez a különleges létesítmény, azt néhány látványterven már most is megcsodálhatjuk.

Ahogy a látványterv is mutatja, az elsődleges cél az volt, hogy a természeti környezetbe illő épületegyüttest tervezzenek Forrás: Beküldött fotó

Egy különleges látogatóközpont építését harangozták be a minap Tiszafüreden. Ahogy arról akkor beszámoltunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. ünnepi rendezvényén a Tiszárium elnevezésű komplexum felelős tervezője, Tóth Péter látványtervekkel illusztrálta az Örvény-morotva partjára, az Árpád-kori templom köré tervezett létesítményt. Tiszárium látványterv

Forrás: Beküldött fotó Mint elmondta, elsődleges céljuk az volt, hogy a természeti környezetbe illő épületegyüttest tervezzenek, amely a térség hagyományain és értékein alapszik. A projekt keretében egyébként fontos fejlesztések történnének. Újjáépítenék az egykori Árpád-kori kis templomot. Emellett a gátoldalban szabadtéri színpad és egy, az Örvényi-morotván átívelő híd is épülne, amelyen át megközelíthető lenne a szőke folyó. Tiszárium látványterv

