Télkergető eszem-iszomot és kamrafeltöltést hirdet február 19-re a Tisza Placc Kézműves Piac Tiszavárkony főterére. A szervezők a vásárra disznótorossal, forraltborral és gyerekfoglalkozással is készülnek, a cél az, hogy a piacozás egyúttal közösségi esemény is legyen. Bevásárolni egyébként közvetlenül a termelőktől szerezhetik be az érdeklődők a friss, ellenőrzött forrásból származó élelmiszereket.