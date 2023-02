Farsangi bált rendezett szombat este a Tiszasülyért Egyesület a művelődési házban. Mint Demjén Imre elnök hangsúlyozta, a mulatság egyben "köszönet buli" is volt, vendégül látták a Bicogó Maraton verseny önkéntes segítőit is. Így összesen körülbelül 110 résztvevő szórakozott, sokan kitartva hajnalig is.

A rendezvényre eljöttek elszármazottak is, valamint sok fiatalházaspár, köztük olyanok, akik nemrég öltöztek be a faluba.

A mulatságon ünnepi műsorról a Tisza Táncegyüttes gondoskodott. Meghívták Karcagi János nótaénekest is, a talpalávalót pedig az Abonyi Mulatós Zenekar húzta.

A mulatság elmaradhatatlan kellékeként itt is volt tombolahúzás. Érdemes volt bevásárolni a jegyekből, mivel rengetegfelajánlás érkezett a sorsolásra.