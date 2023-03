Levéltár-látogatáson vettek részt a minap a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület és a Szolnoki Családfakutató Klub tagjai – számolt be az eseményről a szolnoki intézmény. Mint írták, a tavaly őszi látogatás kellemes élményének hírére szerveződött újabb lelkes csoportnak ezúttal is dr. Csönge Attila igazgató mesélt a levéltárban folyó munkáról, majd érdekes dokumentumokon szemléltette gyűjteményük gazdagságát. A Magyar Nemzeti Levéltár Hetedíziglen című projektjéhez is kapcsolódó eseményen a családkutatók nemcsak a levéltári kincsek tárházába pillanthattak be, de az eseményt követően volt, aki élt a személyes kutatótermi beiratkozás lehetőségével is.