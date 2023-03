A rendőrök azonnal betörték a ház ablakát, amikor meglátták, mi történik odabent. Tudták, hogy egy ember élete múlik azon, milyen gyorsan jutnak be az épületbe.

Változik a világ, ezúttal mosógéleket lopott Szolnok legaktívabb csokitolvaja. Öt lopás elkövetésével gyanúsítják a szolnoki rendőrök a fiatalkorút, aki őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról.

Takarékos és tartalékos lesz idén a hagyományos szolnoki csata hadijáték. Kevesebb ágyú és ló lesz jelen az idei csatán.

Elismeréseket adtak át a Polgári Védelem Világnapján Szolnokon. Idén első alkalommal adták át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Vándordíjat.

A vonzerőt növelnék a szolgálati lakásokkal Újszászon. Szolgálati lakássá alakítják Újszászon az Egység úti leromlott állapotú önkormányzati ingatlan. Emellett két másik házat is felújítanak. A városvezetés bízik abban, hogy ennek köszönhetően újabb szakembereket tudnak a településre csábítani.

Borzongató élmények várnak ránk a rejtélyes kunszenti börtön minden zegzugában.

Szolnoki rákóczis diákok nyertek a rendőrség balesetmegelőzési versenyén.

Idén is közel száz diák mérettette meg magát a szolnoki versenyen. Több iskolából is érkeztek tanulók a Baross Gábor Technikumban rendezett erőpróbára. Ez nem is csoda, az iskola testnevelője szerint a fiatalokat mindig is érdekelte a fekvenyomás.