Történelmi dokumentummal gazdagodott a szolnoki helytörténet. Szalay Ferenc elmondta, a dokumentumnak méltó, a nyilvánosság számára is elérhető helyet keres.

Rendben várják már az odúk a madarakat Szolnokon. Megtörtént a tavaszi nagytakarítás, jöhetnek a lakók. Készen állnak a nemsokára kezdődő fészekrakásra a Szolnok-szerte elhelyezett madárodúk. A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület tagjai természet- és madárbarát önkéntesek társaságában tették rendbe az odútelepeket, kitakarították a madárlakokat.

Kilenc magaságyásra lehet pályázni a szolnoki Várkonyi térnél. A jelentkezési határidő március 20., a pályázók magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek, cégek lehetnek.

Kétszer annyi baba született, mint a korábbi években, telt házzal üzemel a bölcsőde.

Elfogadták Tiszajenő költségvetését. Tiszajenő idei költségvetését is elfogadták a képviselő-testület közelmúltbeli nyílt ülésén, valamint számos napirendi pontot is átbeszéltek. Szó volt a közös önkormányzati hivatal működését érintő megállapodásról is.

Tizenöt méter után balesetezett a lopott autóval az ittas kunszenti férfi.

Szolnoki katonák mentettek meg egy magatehetetlen, vérző fejű férfit a parkolóban.

Rendkívül mérgező eszközöket foglaltak le, emberek ezreit mentették meg a bravúros akcióval.