Néhány hete látott napvilágot a hír, miszerint új kötelező tantárgy jöhet a következő tanévben az iskolákban. Ennek keretében a diákok a biztonságos közlekedés alapjait sajátíthatják majd el. A részletek még nem ismertek, de sajtóhírek szerint a Belügyminisztériumban már dolgoznak a tananyag összeállításán. A fiatalok közlekedési ismereteinek bővítésével talán elkerülhetőek lesznek a veszélyes helyzetek.

Miért veszélyes a kisgyermekek fejlődésére a mobil? Már az első televíziók és telefonok megjelenésétől kezdve foglalkoztatja a szakembereket, hogy az ilyesfajta tevékenységek milyen hatást gyakorolnak a gyerekekre. Számtalan felvetés és kutatás íródott már a témában, aminek hírportálunk is utánajárt. Kispál-Papp Adrienn gyógypedagógust kérdeztük az esetről, aki arról számolt be, hogy minél később ültessük a gyerekeket az elektronikai eszközök elé.

Továbbra is fej-fej mellett halad a bajnoki címért vívott csatában a Martfű és a Tiszaföldvár. A megyei I. osztály 18. fordulójának legnagyobb meglepetését a Rákóczi­falva okozta, amely legyőzte a tabellán előkelőbb helyen lévő Jászfényszarut. Az élmezőny továbbra is remek formában van, nyert a Martfű és a Tiszaföldvár is, illetve utolsó perces góllal tartotta otthon a három pontot a Kisújszállás.

Nem volt idejük elindulni a kórházba, a ceglédi mentők segítették a világra a kis Lucát. Nem kockáztathattak az indulással, pillanatok alatt kellett felkészülni a kis jövevény érkezésére.

Veszélyes hulladékot borítottak le az egyik szolnoki játszótér tőszomszédságában. A feljelentés után az elkövető elszállította az általa elhelyezett sittet. A történtekről még a polgármester is megszólalt.

Lángokban állt egy jászberényi családi ház tetőszerkezete. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.

Csalók és szélhámosok mindig is léteztek, aktívan tevékenykedtek. Módszereik azonban változtak: a félrevezetések legfrissebb módjairól Vojter-Szabó Zita rendőr alezredessel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűnmegelőzési osztályának vezetőjével beszélgettünk, aki néhány megdöbbentő esetet is megosztott hírportálunkkal.

A jászberényi rendőrök összesen 6 bűncselekménnyel gyanúsítanak egy alattyáni férfit, aki március 5-én délelőtt rótta Jászberény utcáit, menet közben rongált, garázdálkodott és lopott. Mindezt, kevesebb mint 1 óra leforgása alatt.

Bűnös szándékkal hatolt be a házba az abádszalóki férfi, a teraszon azonban nagy meglepetés érte.

„A közösségi média leköt, szórakoztat, segíti a kapcsolattartást, de a kábítószerekkel megegyező függőséget okoz” – kongatta meg a vészharangot dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos Jászfényszarun. A szókimondó szakember kétórás előadásában tabuk nélkül beszélt mindennapi függőségeinkről, az elhízásról szólva például kijelentette: sokan késsel és villával ássák meg a saját sírjukat...