Gyermekvédelmi szakmai konferenciát tartott a tiszazugi város gyermekjóléti és szociális szolgáltató központja. A település honlapján úgy fogalmaztak, a tanácskozás célja, hogy a jelzőrendszeri tevékenységet átfogóan értékeljék, valamint a következő évre vonatkozóan kijelöljék a lehetséges fejlesztési irányokat.

Az elmúlt három évben a kiskorúak vonatkozásában nőtt az írásbeli jelzések száma: 2020-ban hét, 2021-ben tizenegy, 2022-ben tizenhárom megkeresés érkezett

– tájékoztatta a jelenlévőket Szabados Tünde, e családsegítő, szakmaiegység-vezető.

Felsorolta a kiskorúak veszélyeztetettségének fő okait: nevelési probléma, családi konfliktus; gyermek családon belüli lelki elhanyagolása, bántalmazás, kapcsolattartási probléma, kortárs csoport negatív hatása szerepelnek és az anyagi problémák is megjelennek.

A résztvevők kitértek arra is, hogy a tapasztalatok alapján egyre több gyermeknél azonosítanak be a szakemberek autisztikus jeleket, idegrendszeri éretlenséget és egyéb alapbetegségeket, mint például tejfehérjeérzékenység vagy szívbetegség. Ehhez kapcsolódva a bölcsőde vezetése hozzáfűzte, a korai fejlesztések fontosságára próbálják felhívni a szülők figyelmét. Az elmúlt évet az óvoda és az általános, valamint a középiskola iskola vezetése is értékelte.