Meglepetést okozhatott Tószegen, hogy nem is volt csőtörés, mégis arra hivatkozva csöngetett be ingatlanokhoz néhány férfi. Az álszerelők jelenlétére a település vízszolgáltatója, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. is felhívta a figyelmet.

A férfiak belső csőtörésre hivatkozva szeretnének bejutni az ingatlanokba. Ám ezúton felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy alkalmazottjaink minden esetben fényképes igazolványt mutatnak fel, hogy ezzel igazolják magukat

– írták a TRV Zrt. illetékesei bejegyzésükben, ahol arra is kitértek, hogy a dokumentumok hányában érdemes fenntartással fogadni a magukat szerelőnek kiadó embereket.