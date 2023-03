A Jászteleknél található a jászteleki horgásztóba még 2020 tavaszán telepítettek két, igazi ritkaságnak számító hím aranysárga harcsát. Az akkor 11 kilogrammos ragadozók mára szépen megnőttek, erről horgászunk is megbizonyosodhatott.

Csák József március 10-én kerített sort az idei első horgászatra. Úgynevezett spannolós szereléket használt, melynek az a lényege, hogy a víz felszínén felkínált csali egy vékonyabb zsinórral valamilyen tárgyhoz, bokorhoz van rögzítve. Kapásnál ez a vékony zsinór elszakad, a hal pedig a főzsinórt húzza. József a bajszos ragadozóknak, kárászt kínált fel, mely 17 óra után valamivel, a fényváltás idején fel is keltette a figyelmet a víz alatt: nagyon gyenge kapás jelentkezett.

Csák József a nem mindennapi fogásával

Forrás: Beküldött fotó

– Annyira óvatosan kapott, hogy haboztam is, bevágjak-e vagy se, gondoltam, valami kicsi hal kóstolgatja a csalit. A következő pillanatban viszont egy rántás eltépte a vékonyabb zsinórt, ekkor már megragadtam a botot. Erre egyből kicsapott a farkával a vízből, és megláttam, hogy egy aranyharcsa az. Szinte el sem akarta hinni, de nagyon megörültem neki – idézte fel Csák József.

A ritka szép harcsa nem küzdött sokáig, a hideg vízben hamar, öt-hat perc után megadta magát.

Kíméletesen partra emeltük, harcsaágyra fektettük, megmértük a súlyát. Huszonkét kiló volt, pont a duplája, mint a telepítés idején. Készült róla pár fénykép, aztán szabadon engedtük

– mondta a horgász, aki azt is elárulta: mivel még hideg a víz és most jött le horgászni először, nem is bízta el magát a sikert illetően. Szívesen beérte volna akár kölyökharcsával is. A szerencse azonban mellé szegődött. Immár másodjára.

Régebben, még a telepítés évében ugyanis az aranyharcsa társát is sikerült már kifognia. Hét éves kora óta horgászik és 26-27 évnyi pecás tapasztalat után már van annyi gyakorlata, hogy ránézésre is meg tudta különböztetni egymástól a tó két különleges lakóját. Hogy nem ugyanarról a példányról van szó, arról a fogás helyszíne is árulkodik. E nagy méretű ragadozók védik területüket, így a tó két végében választottak maguknak lakóhelyet. A korábbi példány pedig a víz másik oldalán akadt horogra, írja a Pecaverzum.

Mindenesetre emlékezetes marad az év első harcsázása Csák Józsefnek, aki egyébként kimondottan csak e halfajra horgászik.

Az aranysárga harcsa egyébként nem valamilyen extrém faj képviselője, csak színében különbözik az európai harcsáktól. A halakban normál esetben négy festékanyag van jelen: a fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofill és a vörös színű eritrofill. A hal sárgás, aranyló színét a túlzott mennyiségben képződő xantofill okozza