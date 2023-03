A faluban a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát a Váci Egyházmegye működteti, bár az épület önkormányzati tulajdonú. Virág József polgármester elmondta, még decemberben döntenie kellett az egyháznak, hogy igényt tart-e az intézményre, ez esetben az épületet át kell adni június 30-ig. A kérdésre pozitív válasz érkezett, ám ez felvet néhány kérdést. Például az óvodában működő települési konyha sorsáról is egyeztetni kell, de korábban több olyan fejlesztési pályázatot is nyert az önkormányzat, mely több éves működtetési kötelezettséggel is jár. Mindezekről még egyeztetnek az egyházzal.