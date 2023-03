A városháza nagytermébe 15 órára összehívott rendes, nyílt ülés előzetesen kiküldött meghívójában mintegy harminchét napirendi pont szerepel.

A testület megalkothatja az önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenységről szóló rendeletet, melynek tervezetét a minap sportfórumon vitatták meg. A beszámolók sorában szó lesz többek között a Jászberényi Városi Könyvtár, a Jász Múzeum, a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat előző évi tevékenységéről.

Több önkormányzati rendelet módosítása is napirenden lesz. A testület tárgyal a közlekedési és parkolási munkacsoport létrehozásáról is, melynek feladata a közlekedési és parkolás rendszer hatékonyságának nyomon követése, folyamatos felülvizsgálata, a korszerűsítési javaslatok előkészítésére. Mindezeken kívül jóváhagyhatják a város idei környezetvédelmi akciótervét, a városi könyvtár és a Jász Múzeum 2023-as munkatervét és az Idősügyi Tanács létrehozását is.