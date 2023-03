Az utóbbi időszakban számos vidéki településen bezártak a bankfiókok és a bankjegykiadó automaták működését is sok helyen megszüntették. Ezért különösen jó hír, hogy Kőteleken most telepítettek egy automatát, melyet a napokban ünnepélyesen is átadtak.

– Településünkön, valamint a környező falvakban, így Nagykörűben és Tiszasülyön is bezártak a bankfiókok az elmúlt években. A lakosoknak egészen Szolnokig kell utazniuk, ha pénzt szeretnének felvenni. Mostantól ezt itt nálunk is megtehetik – mondta el az átadón Lovász Tibor. Kőtelek polgármestere rámutatott: több pénzintézettel tárgyaltak terminál telepítéséről, de az automata működtetésének költségét az önkormányzat nem tudta vállalni.

– A K&H Bank, felismerve ezt a szolgáltatási hiányt, anyagi ellenszolgáltatás nélkül telepítette az automatát, amiért nagyon hálásak vagyunk a lakosság nevében – hangsúlyozta a településvezető. – Reméljük a lakosok nagy számban élnek majd az automata által nyújtott lehetőséggel, aminek köszönhetően időt, pénzt, utazási költséget takaríthatnak meg – tette hozzá végül.

Az ünnepélyes átadáson részt vett dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője is. A bankjegykiadó automatát a polgármesteri hivatal „szélfogójában” helyezték el, a berendezés a nap huszonnégy órájában akadálymentesen megközelíthető.