A nap során a vendégek bele kóstolhattak a Nagykunság ízvilágába is. Volt ott birkapörkölt, töltött káposzta, káposztás hús, kapros-túrós pite, meggyes, almás, mákos rétes, ferdinánd, pogácsa, paraszt kifli, de még zserbó is. Miközben az asztaloknál százak ebédeltek, a színpadon kulturális műsort adtak a helyi gyermek és felnőtt néptáncos és modern táncos csoportok, akikhez vendég művészek is csatlakoztak.

A vásári forgatagban kézműves termékeket, egyebek mellett mézet, sajtot, sört, lekvárt és bonbont is vásárolhattak a fesztiválra látogatók.