Cipő, Bódi László 1965. május 3-án született Ungváron. A család röviddel utána átköltözött Kisvárdára. A magyar rocklegenda 15 éves koráig volt szovjet állampolgár. Kisvárdán ének-zene tagozatos általános iskolába és a Weiner Leó Zeneiskolába, zongora tanszakra járt. 14 éves korában kezdett el dalszövegeket írni. Gimnazistaként „Cipőfűző” névvel zenekart alapított. Innen ered a Cipő becenév is. Ötéves működése során zenekarával Nyíregyházán rádió felvételeket is készítettek. 18 évesen költözött Budapestre. Konzervatóriumi előkészítőre járt, közben a KPM hatáskörében vasutas és újságkihordó lett. Ezzel egyidőben elvégezte a postaforgalmi segédtiszti iskolát. 1990. február 23-án Boros Csabával, Bali Imrével és Szilágyi Lászlóval megalapította a Republic együttest. A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb dalszerzője, zenésze, rockénekese lett. Több, mint 240 dalt szerzett a zenekarának – Szállj el kismadár, A hatvanhetes út, Ha itt lennék veled –, de másoknak is írt dalt, például Koncz Zsuzsának az Ég és föld között című zeneszöveget.

Emlékezetes találkozásom volt vele 2012. május 5-én, a Munkáspárt XXIV. Kongresszusán.

Mindenki ünneplőben volt, csak Cipő nem. Ő a fellépő szerelésében leghátul a konvektort támasztotta.

Csak akkor kapta fel a fejét mindenki, amikor dr. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke ráirányítva a figyelmet, a diplomatákkal egysorban üdvözölte őt.

Családjáról nem szívesen beszélt. Két elkapkodott házassága után harmadik felesége, a szlovákiai Stefan Zsuzsa 1998-ban az ikrekkel, Petrával és Rékával ajándékozta meg az énekest. Egyik családtagja elmondása alapján Cipő élete utolsó szakaszában folyamatosan arról beszélt, hogy kommunista hangulatú temetést szeretne magának. Azt kérte, ne pap búcsúztassa, ne is vegyen részt a ceremóniában egyházi személy. Miközben a földbe helyezik, a szovjet himnusz szóljon. Nem akart egyházi liturgiát. Bár katonaság után megkeresztelkedett, sőt egy évig még teológiát is tanult, végeredményben erősen ateista ember volt. Ráadásul nem is baloldalinak, hanem kommunistának vallotta magát.

Ezt így kommentálta egyik zenésztársa: „Nála ez nem szélsőséges nézeteket jelentett, hanem azt, hogy ha neki vannak javai, akkor másnak is legyenek!”

Éveken át krónikus szívritmuszavarban szenvedett, mely 2013. március 11-én szívrohamhoz vezetett. Neki csak 48 év adatott meg. A kistarcsai temetőben vettünk tőle végső búcsút. Rajongóin kívül szinte mindenki jelen volt, akit a zenésztársadalomban jegyeznek. A temetési szertartás felemás volt. A végtisztesség a Republic dalainak sugárzásával kezdődött, miközben az édesanyja rosszul lett, ezért kérésére leállították a zenét. A Munkáspárt elnöke szabad utat kapott a búcsúztatásra, de mellette az egyházi liturgiát is becsempészték. Csak akkor pótolhatták Cipő végakaratát – immár a ravatalozón belül –, amikor a tömeg teljesen szétoszlott.

Munkássága elismeréseként 2010-ben zenekarának több tagjával együtt a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozata kitüntetésben részesült. 2013. augusztus 20-án pedig posztumusz Kisvárda díszpolgára lett.