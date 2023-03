A Szolnok központú szennyvízelvezetési agglomeráció tizennégy település közigazgatási területét foglalja magába. A „Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése” című projekt bemutatása kapcsán sajtónyilvános eseményt tartott szerda délután Szalay Ferenc polgármester, Veres-Sárközi Erika, a városháza fejlesztési igazgatóságának vezetője és Katona Emil, a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. vezetője, generálkivitelező.

Ez egy rendkívül jelentős fejlesztés Szolnok életében

– hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester.

– A víz- és csatornahálózat megújítása kiemelkedően fontos Szolnokon – ebbe beletartozik a felszíni vízmű, a szennyvíztisztítás, a város ivóvíz-hálózat, valamint a csatornahálózat fejlesztése. Ez utóbbinak a tervezési folyamatát indítjuk most el, a tervek novemberig elkészülnek. Mindnyájan emlékezhetünk azokra az időszakokra, amikor a város csatornahálózata nem mindig bírta el azt a mennyiségű vizet, ami szükséges lett volna. A Szapáry út alatt például közel százéves csatornahálózat húzódik, de a város jelentős részén is 40-50 évesek lehetnek a vezetékek. Most közel kétmilliárd forintot költhetünk a tervezés költségeire, később pedig 124 milliárd forint körüli összegből tudjuk megvalósítani a projektet – tette hozzá a polgármester.

A projekt településeinek közös célja, hogy a fejlesztés megvalósításával hozzájáruljanak a csatornázási feladatok, a szennyvíztisztítás, a korszerű iszapkezelés és -hasznosítás fejlesztéséhez, illetve természetesen a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásához.

Veres-Sárközi Erika, a városháza fejlesztési igazgatóságának vezetője és Szalay Ferenc polgármester a Gábor Áron téren tekintette meg a munkálatokat

Fotós: Nagy Balázs

A projekt tervezési folyamata szerdán igen látványos ponthoz érkezett, ugyanis a szolnoki Gábor Áron téren búvárok segítségével kezdték el a csatornahálózat felmérését.

– A tervezés során három szakaszban végzünk vizsgálatokat és elemzéseket, melyek alapján meghatározzuk, hogy melyek azok a konkrét beavatkozási helyek, ahol dolgozhatunk – fejtette ki hírportálunknak Katona Emil, a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. vezetője.