Az eddig összegyűlt növények elültetését vasárnap meg is kezdte egy lelkes kis csapat, köztük volt Polónyi László polgármester is. Egyúttal előkészítették azokat a helyeket is, ahol a későbbiekben terveznek virágosítani. A körforgalomnál kezdték a munkát, ami nem volt egyszerű, mivel az elburjánzott gyepet kellett megtörni.

Enne ellenére sikerült kialakítani három virágágyást, kettőt be is ültettek hagymákkal. A szépítést a Vasúti újtelepen, a Táncsics és Mártírok utca sarkánál lévő kopjafánál folytatták, rotáltak, előkészítették a telepet és ültettek is. Ezt követően település központjában a Fekete Lajos úton egy korábban virágos helyet ültettek be újra, de a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár előtti területre is jutott néhány virág.