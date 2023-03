– Újra disznótor van a Lovagi Udvarban, ami a jelenlévő óvodásoknak és szüleiknek is élmény, lehet is hallani, mennyire foglalkoztatja őket ez a téma. Azért is fontos ez a rendezvény, mert a társas együttléten túlmenően a régi karcagi ízek továbbvitelét, fennmaradását is jelenti. A disznótoros szokásai ugyanis errefelé eltérnek a környező településekétől. Nálunk például olyan májas és véres hurka van, ami csak itt jellemző, a káposztás hús elkészítése is eltér attól, ahogy a környező településeken csinálják, tehát Karcagnak e téren is megvan az egyedisége. Örülök, hogy ma a hagyományos szokás szerint készülnek ezek a finomságok. Az ilyen rendezvény gazdagítja a város a gasztronómiai palettáját is, most volt a kolbászízesítő verseny, s várjuk a birkafőző fesztivált is, ami a magyarországi gasztrokulturális rendezvények egyik ékköve – fogalmazott dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő.

A református Talentum Óvodából érkeztünk a disznóvágásra, a nagycsoportos gyerekekkel, óvónők és szülők kíséretében, hogy részt vegyünk ezen a különleges eseményen

– mondta Földváriné Simon Ilona Anna igazgató.

– Az óvodában van egy kéthetes Disznótoros, disznóvágás elnevezésű projekt, így a mai rendezvényre a gyerekek már készültek, húsboltokba látogattak el. A mai gyerekek nagyon ritkán vehetnek részt disznótoron, pedig fontos, hogy megismerjék a feldolgozás menetét, amire a mai nap jó lehetőség. A látottakat a jövő héten a fenti projekt keretében különböző módokon feldolgozzák majd – mondta az iskolavezető.

A polgármesteri hivatal Konok kunok csapata nem első alkalommal vesz részt disznótoron Juhász Jánossal, a csapat vezetőjével.

– Ez a mai hagyományos disznótor, kicsit új keretek között, hiszen vannak az óvodások is, akik végignézik a kolbász és hurkatöltést. Sütnivaló kolbászt, hurkát, májast készítünk, illetve pecsenye fog sülni. A lányok szalagos fánkot készítenek, de káposztás húst és orjalevest is csinálnak, ahogy egy disznótorban szokás. Az ízesítése teljesen karcagi, só, bors, paprika, fokhagyma, kicsi kömény, csípős paprika, a hurkába a borson és són kívül nem teszünk mást, erre a tájegységre nem jellemző a majoranna, a májas pogácsát pedig egy kis kolbászhússal tuningoljuk meg – árulta el Juhász János.