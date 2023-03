A március 14-én nyílt tárlat szorosan kapcsolódott Tiszafüreden az ünnepi eseményekhez. Az egy hónapon át tartó kiállítás megnyitóján köszöntőt mondott Ujvári Imre polgármester, aki minden alkalommal hangsúlyozza az alkotóközösség rendkívüliségét és egyedülállóságát. Az esemény és a kiállítás egyediségét Zám Lajosné Ildikó, a Kovács Pál Művelődési Központ vezetője méltatta.

– A Kovács Pál Művelődési Központ a Petőfi emlékév kapcsán 2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiumához pályázatot nyújtott be – mondta Zám Lajosné Ildikó.

– Ez a kiállítás ebben a formájában most volt látható először, mindezt az is bizonyítja, hogy a Vackor Varroda által megalkotott jelenetekből készültek olyan babák, amelyek eddig sehol nem voltak láthatóak. A projekt kiírója egymillió forinttal támogatta a János Vitéz Utazó Emlékkiállítást, mely a halhatatlan költő előtt tiszteleg. A húsz éve alakult Vackor Varroda által kézzel készített babák, valamint a kiállítás hátterén keresztül a költemény szereplői és helyszínei kelnek életre a tárlatlátogatók előtt.

Így járjuk be a falut, a zsiványtanyát, Tatárországot, Franciaországot, Óriásországot, Sötétségországot, az Óperenciás tengert és végül Tündérországot is. Az amatőr alkotó tevékenységek sorában kiemelkedő és páratlan a Vackor Varroda munkássága.

János vitéz története szinte körbejárta tiszafüred környékét. A tárlatot láthatták többek között Tiszaszőlősön, Tiszaszentimrén, Tiszaderzsen, Tiszaörsön és Nagyivánon is.

– Minden település iskolájának pedagógusai rendkívül nyitottak és együttműködőek voltak. Számtalan segítséget és támogatás kaptunk a településektől – folytatta a művelődési ház vezetője.

– Időt kaptunk az elmélyülésre és befogadásra, amely során megismerhették a művet és Petőfi Sándor életútját is. A gyerekek műhelyfoglalkozásokon is járhattak, ahol személyesen, játékos formában is részt vehettek az alkotás folyamatában, több helyen az irodalmi műből jeleneteket keltettek életre. Minden alkalommal az együtt gondolkodás, közös alkotás és megtapasztalás segítette a gyerekeket abban, hogy mélyebben megismerjék Petőfi írását.

A Vackor Varroda által készített babák egy részét a János vitéz egyes részei inspiráltak

Fotós: Nagy Balázs

Az eseményt Halász D. János a Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Bemutatkozási lehetőségek kapott Visztra Bernadett, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar előadóművészet-klasszikus klarinét szakos hallgatója, aki egyben a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar tagja is. Végezetül a Petőfi Sándor János vitéz című könyvéből adott elő egy részletet a tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola 5. a osztálya, Tóthné Kovács Irén felkészítésben.