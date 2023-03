A rövid elméleti ismertető után a kadétok megismerhették a helikopterdandár ejtőernyős kiképzőit, akik bemutatták az új 3D-s ejtőernyős kiképző szimulátort, a Magyar Honvédségben rendszeresített ejtőernyőket és az egyéb kiegészítő felszereléseket is. Emellett láthatták a gyakorlatra elvonuló alegységeket és haditechnikai eszközöket. A modern kor high-tech hadserege mellett a szolnoki kadétok a megelevenedő hadtörténelem részesei is lehettek, hiszen a gyakorlati oktatási napok zárásaként a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület látta őket vendégül. A tűzgyújtás szakszerű módjának gyakorlása mellett a diákok kipróbálhatták az íjászatot és a kelevéz dobást is.