Újabb mérföldkőhöz, illetve zárókőhöz érkezett a Szomorú Jézus-szobor felújítása: az idő kegyes hozzánk, így az elkövetkező napokban a boltív tetején a helyére kerül a csúcskő is – számolt be a hírről a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. A napokban is zajló munkálatok kapcsán felidéztük, miért olyan különleges a belváros szívének ezen emblematikus alkotása.

– Merengő Jézus, Búsuló Jézus, a szobornak rendkívül sok elnevezése él már a helyi köztudatban. Gyermekkoromban az idősektől én csak a Szomorú Jézus megnevezést hallottam. A rendszerváltás környékén, amikor megtörtént az első nagyobb restaurálás, akkortájt jelentek meg a lapokban új elnevezések – beszélt a mű jelenkori történetéről az emlékhely szomszédságában élő Csicsman György.

A Madách utca lakója elmondta, régóta része mindennapjainak a város kedvelt köztéri emlékműve, hiszen mihelyt kilép az utcára, a szobor az első, amit megpillant.

– Nagyszüleim a negyvenes évek közepén vették meg a házat, ahol élek. Emlékszem, a nagymamám virágot is vitt annak idején a talapzathoz, ennélfogva a napi hitéletünk részévé vált a helyszín – mutatott egy, az emlékműről készült megfakult képet a nyugalmazott munkaügyi felügyelő.

Sajnos a szocializmusban elég sok megalázó eset történt itt. Volt, hogy zsíros kenyeret tettek le a szoborhoz. Az utolsó nagyobb károkozás a nyolcvanas években történt, akkor ledöntötték a művet, melynek fejrésze is leszakadt

– folytatta György, aki a rongálás tényét a rendőrségnek is jelentette.

A környékbeli lakó szerint azonban nem mindig a károkozások jellemezték az itteni hétköznapokat, az évek során sok szívderítő pillanat is történt ezen a helyen. Előfordult ugyanis, hogy imádkoztak itt a helyiek, illetve virágtartókat állítottak ide, vagy kitakarították a környéket. György, mint mondja, nagy dolognak tartja, hogy a szakemberek teljesen új köntösbe öltöztetik az emlékhelyet, mely napról napra szebbé válik.

– Figyelemmel kísérem a renoválás minden mozzanatát, sőt, gyakran felvételeket is készítek, hogy a legfontosabb eseményeket megőrizzem az utókornak – fogalmazott Csicsman György.