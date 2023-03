A város polgármestere, Markót Imre számolt be közösségi oldalán a hírről, miszerint Törökszentmiklóson is igényt tartanak azokra az ingatlanokra az egyházak, melyekben jelenleg is közoktatási, köznevelési feladatokat végeznek. Mint írta, a katolikus egyház, vagyis az Egri Főegyházmegye a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola, valamint a volt járásbíróság, jelenlegi kollégium épületét tulajdonolná a jövőben. A Törökszentmiklósi Református Egyházközség a Székács Elemér Szakközépiskola ingatlanvagyonára, továbbá a Petőfi úti óvodájuk épületére tart igényt, a Baptista Szeretetszolgálat esetében pedig a Kölcsey Ferenc Általános Iskoláról van szó.

– Az egyházakkal, a helyi köznevelést, közoktatást végző egyházi fenntartókkal eddig is jól működő kapcsolatot tartott fenn az önkormányzat és én magam is erre törekedtem és törekszem a jövőben is. Az is való igaz, hogy a fenntartó egyházak eddig is a jó gazda gondosságával használták az ingatlanokat, ha a szükség úgy hozta fejlesztették, felújították azokat. Az is érthető, hogy tulajdonosi jogok nélkül hosszútávon tarthatatlan lehet a fenntartó számára egy ingatlan használata. De, az mégis igazságtalan, ahogyan ez a törvénymódosítás beavatkozik az önkormányzati tulajdonnal való gazdálkodásba – fogalmazott a törvénnyel kapcsolatban a városvezető. Hozzátette, az előzetes kérelmek alapján a városnak hat ingatlan tulajdonjogáról kellene így lemondania.

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nettó 7 milliárd 263 millió forintos ingatlanvagyonából 2 milliárd 234 millió forint szállna át az egyházakra. Ami harminc százalékos mínuszt jelentene a város ingatlanvagyonának értékében.

– Nagyon nagy a félreértés az ingatlanok átadásával-átvételével kapcsolatban – reagált megkeresésünkre a polgármester kijelentésére Szabó József, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnöklelkésze.

Ezek az ingatlanok nem forgalomképesek, nem jövedelmet termelő tulajdonok, hanem olyan épületek, melyek csak költségeket termelnek a tulajdonosának, vagy üzemeltetőjének. Az egyházközség a jelenlegi ingatlanjait folyamatosan fenntartja és üzemelteti, támogatást a tulajdonostól, vagyis, eddig az önkormányzattól nem kapott, és nem várt. Ezért érthetetlen az a fajta megnyilvánulás, ami arról szól, hogy a tulajdonátadás valami hatalmas anyagi kárt okozna a városnak. Semmilyen kárt nem okoz szerintünk, ugyanis maga az önkormányzat sem tudta volna forgalomképessé tenni, vagyis eladni, esetleg terhelni ezeket az ingatlanokat, hiszen korlátozott tulajdonjoggal rendelkezik ezek felett, ahogy majd az átvevő egyházközségek is

– hangsúlyozta az elnöklelkész.

Hozzátette, a korlátozott tulajdonjog azt is garantálja, hogy semmilyen más célra nem használhatják az épületeket az egyházak a későbbiekben, mint amire az átvételkor.

– Az egyház sem rendelkezhet szabadon ezekkel az ingatlanokkal, hiszen esetünkben oktatási, nevelési célra kaptuk ezeket használatba. Ha az egyház beszüntetné ezt a tevékenységét, az ingatlan visszaszáll az eredeti tulajdonosához, vagyis, ebben az esetben az önkormányzathoz. A korlátozott tulajdonjog előnye számunkra csak annyi, hogy ezentúl könnyebben pályázhatunk fejlesztéseket célzó támogatásokra, és egyszerűsödik az elszámolás is az unió felé. Ez egy adminisztrációs rendezés gyakorlatilag, és szó sincs arról, hogy az egyházak ezzel milliárdos vagyont kapnak, mert szabadon ezen ingatlanok felett nem rendelkeznek, ebből jövedelmük nem származhat. Az önkormányzatok viszont megszabadulnak attól a tehertől például, ha az ingatlanokban nagyobb káresemény történik, hiszen tulajdonosi kötelességük okán be kellene szállniuk ezek helyreállításába, felújításába – nyomatékosította Szabó József.

Mint megtudtuk, a Baptista Szeretetszolgálat már egyeztetett az önkormányzattal a Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületével kapcsolatban, megegyezés is született, hogy tulajdonlás helyett haszonélvezeti szerződéssel élnek a jövőben.