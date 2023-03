Az öntözési feltételek javításáról is szó volt

Pozitív tapasztalatokról számolt be Suké Zsigmondné is, akitől egyáltalán nem áll távol a mezőgazdasági munka. – Ebben nőttem fel, nagyon szeretek az állatokról és a növényekről gondoskodni – mondta.

– Öt tyúk még mindig van a tavalyi programból, szépen tojnak. A saját veteményesünkben, vegyszermentesen termesztett zöldségeknek teljesen más az íze, sokkal egészségesebb, mint amit az üzletekben veszünk meg. Nyáron nagy volt a szárazság, minden nap locsoltam. Sajnos a karalábé így is mind kiégett, de a többi zöldségféle és a gyümölcsfák is megmaradtak – részletezte a jászladányi hölgy, aki idén is jelentkezik a programba.

Az aszály okozta problémákról is szó volt a tájékoztatón. Országos felmérést végeznek a programba bevont családok öntözési lehetőségeivel kapcsolatban. Vizsgálják, hogy a pályázat keretében a jövőben milyen támogatásokkal tudják javítani az öntézés feltételeit.