Hazánkban egyre többen hódolnak a horgászat szenvedélyének, évről évre nő azok száma, akik szeretnék a vízparton zsinórt áztatva tölteni szabadidejüket. De mit is kell tennie annak, aki kezdőként vágna bele e szép szabadtéri hobbiba?

Mindenekelőtt tudni kell, hogy pecázni csak megfelelő engedélyek birtokában lehet, enélkül még eseti jelleggel, „kipróbálni” sem kérhetünk kölcsön más horgászoktól pecabotot! Az engedély kiváltásához pedig horgászvizsgát kell tenni és horgászkártyával kell rendelkezni. Ha eldöntöttük, hogy horgászni szeretnénk, akkor igényeljünk horgászkártyát.

Ehhez első lépés a regisztráció, ami történhet személyesen, egy-egy adott regisztrációs ponton. De megtehetjük online is. Mindkét esetben szükséges dokumentumok: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya. Személyes regisztráció az okmányok bemutatásával lehetséges. A 18 éven aluliak csak gondviselővel regisztrálhatnak. Ez azt jelenti, hogy a gondviselő, amennyiben még nem rendelkezik regisztrációval a rendszerben, úgy rögzíti a személyes adatait, majd a létrejövő saját, személyes profiljában elvégzi a gondviselt személy regisztrációját is.

A horgászkártya igénylést interneten is el tudjuk indítani a saját profilunkba történő belépést követően, bankkártyás fizetéssel, személyes regisztráció esetén pedig csekk fizetéssel történik a kártya kifizetése, melynek összege: 2.200 forint.

A leendő horgásznak állami horgászvizsgán kell számot adnia a szabályok, halfajok ismeretéről.

Az állami horgászvizsga, az állami jegy vásárlásának feltétele magyar állampolgárok számára, 15 éves kortól. Állami horgászvizsgát a tagszövetségek által megbízott vizsgabizottságok által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. Horgászvizsgára minden 10. életévét betöltött személy jelentkezhet, aki elvégezte a rendszerben a horgászregisztrációt, ami történhet online, a horgász profiljából, vagy személyesen, a horgászszervezetnél. A vizsga ingyenes, melynek sikeres teljesítéséhez 45 kérdésből legalább 30-ra helyes választ kell adni.

Sikeres Állami horgászvizsga után azonnal kiváltható az Állami horgászjegy és a fogási napló, valamint a szükséges területi engedélyek is.

Idei évtől a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) székházánál (Szolnok, Tabán utca 9.) is teljeskörűen intézhetik adminisztrációs ügyeiket a horgászok. Azaz, már itt is ki tudják váltani az állami horgászjegyet, egyesületi tagságot tudnak létesíteni, továbbá a fogási naplót is le tudják adni ügyfélfogadási időben.