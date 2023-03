Kiemelte: mára felállt egy tizenkét fős szervezőbizottság, de természetesen a képviselő-testület tagjai, civilek és önkéntesek is segítik a munkát. Nemrég felhívást tettek közzé, melyben önkéntesek, lelkes, vállalkozó szellemű helyi lakosok jelentkezését várják, akik szeretnének hozzájárulni a világtalálkozó színvonalas lebonyolításához.

– A Jász Világtalálkozó rendkívüli alkalom arra, hogy a szórakozáson túl megmutassuk Jászdózsa értékeit a Jászságnak, az országnak és a nagyvilágnak. Több ezer látogatót várunk, testvértelepüléseinket is meghívtuk a rendezvényre. Június 30-án, pénteken megnyitóval kezdődik majd a programsorozat, majd szombaton a szentmisét a jász települések felvonulása követi. A díszünnepséget az eddigi hagyományok szerint szervezzük meg. Látványos ceremónia keretében iktatják be a jászkapitányt és adják át a Jászságért Díjat. A jászkapitány személyéről jövő héten dönt a képviselő-testület – avatott be a részletekbe a településvezető.