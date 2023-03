Halálút maradt a 4-es: tavaly itt sérültek meg a legtöbben, ráadásul tragédiákból is kijutott. A rendőrség adatai alapján tavaly hazánk leghosszabb útján, a Budapesttől félkörívben, négy vármegyén keresztül egészen Záhonyig húzódó 4-es főúton tört össze a legtöbb autó és sérült meg a legtöbb ember 2022-ben. Vajon mi történt a veszélyes főút vármegyénket érintő szakaszán?

Az elsőbbségadás hiánya okozta a jászberényi balesetet. A Jászberényi Rendőrkapitányság közúti baleset okozása vétség miatt folytat eljárást.

Két autó ütközött Szolnokon, az Abonyi úton.

Kikapcsolják a lámpákat a Szapáry úti kereszteződésben.

Kóbor kutyákkal küzdenek Jászapáti utcáin. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a felelős állattartás szabályaira.

Az elmúlt évben indított „Az altisztképzés másfél évszázada” című rendezvénysorozat részeként kadétcsapatok is megmérettettek különböző elméleti és fizikai felkészültséget igénylő versenyeken.

A legjobb normateljesítő dolgozó, pedig elmúlt 76 éves. A tiszabői Zulinger Sándor szorgalma és munkaszeretete óriási tiszteletet vált ki abban a törökszentmiklósi alkatrészgyártó üzemben, ahol nap mint nap dolgozik. A sok munka autóinak kilométeróráján is meglátszik, eddig négymillió kilométert vezetett le, mégpedig balesetmentesen.

Egy martfűi lakos tett bejelentést a Szolnoki Rendőrkapitányságon, miszerint valaki bement az egyik szolnoki halastó területére, és kihorgászott 13 darab, összesen 30 kilogramm súlyú pontyot március 8-án 18 és március 9-én 3 óra között.

Második alkalommal rendezte meg a II. Kárpát-medencei Gazdaasszony Találkozót a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége pénteken a vármegyeházán. A határokon átívelő szakmai rendezvényre a Felvidékről, a Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból, Szlovéniából és Horvátországból is érkeztek vendégek.

Megemlékezést tartottak a székely szabadság napja alkalmából Szolnokon.

A fővárost a Tisza-tóval összekötő expresszvonat közvetlen járatként közlekedik a Keleti pályaudvarról, Tiszafüredet érintve Balmazújvárosig. Ahogy az a MÁV tájékoztatásából kiderül, március 11-től május 21-ig, valamint szeptember 2-ától novemberig hétvégén és ünnepnapokon, május 22-étől nyár végéig pedig naponta lehet a járattal utazni.

„Megérkeztünk!” – állt az szolnoki Kossuth téren sorakozó új autóbuszok tájékoztató tábláján. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón elhangzott: negyven csendes, korszerű, környezetkímélő busz áll forgalomba Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Már hegeszteni, targoncát vezetni és villanyt szerelni is lehet szimulátoron keresztül. Ezt most vármegyénk szakképző intézményeiben is megtapasztalhatják: a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Szolnoki Szakképzési Centrum együttműködésének köszönhetően nyolc jászkunsági szakképző intézmény 37 tanára és mintegy 600 diákja részesül szimulátoros oktatásban.