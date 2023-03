A régióban tavaly közel kétezer esetben szabtak ki pótdíjat autóbuszokon, az elmúlt évről még több mint ötmillió forinttal tartoznak az utasok.

Társaságunk régiós adatokat kezel. Ezek alapján mondhatjuk el, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád vármegyéket magába foglaló területen 2022-ben összesen 1964 esetben szabtunk ki pótdíjat. Az esetek 32 százaléka utólagos bemutatási díj fizetésével zárult, összesen 3,15 millió forintot fizettek be utasaink. Kétszázkilencvenkét esetben fizetési felszólítást küldtünk a nem fizetőknek. Akik ennek hatására sem rendezik tartozásukat, azokkal szemben fizetési meghagyásos eljárást, annak sikertelensége esetén végrehajtást indítunk

– mondták el érdeklődésünkre a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának illetékesei.

– A térségben tavalyról jelenleg kétszázhetven rendezetlen követelést tartunk nyilván, összesen 5,4 millió forint értékben, ezek behajtása érdekében intézkedünk. Nyilvántartásunk szerint viszont nincs olyan adósunk, aki több pótdíjazásból halmozott fel tartozást – tették hozzá.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen típusú járatokon fordul elő inkább a bliccelés.

Azokon a településeken, ahol a megrendelő önkormányzat nem írja elő a helyi járatokra az első ajtós felszállási rendet, ott nagyobb arányú a menetjegy nélküli utazások száma. A helyközi járatokon is előfordul a menetjegy hiánya, de inkább a kedvezmények nem megfelelő igénybevétele, illetve nem megfelelő övezetű, például rövidebb távolságra váltott menetjeggyel történő utazások teszik ki a pótdíjazások nagyobb arányát

– mondták el a válaszban.

Megtudtuk továbbá, hogy az utazási jogosultság ellenőrzése során az utazási feltételeket megsértő és a szabálytalanságot el nem ismerő utasok pótdíjazása során szembesülnek nehézségekkel az ellenőrök leginkább. Az eljáráshoz szükséges adatokat a pótdíjazott utasok mintegy öt százaléka csak rendőri intézkedés hatására adja meg.

– Az utóbbi időben sajnos növekszik azon esetek száma is, amikor az utasok nem csak verbálisan, hanem tettleg is bántalmazzák az autóbusz-vezetőket, amikor az utazási jogosultságokat ellenőrizni kívánják. Az ellenőrzést végző szolgáltató partnerünk nem jelezte az ilyen esetek növekedését, ugyanakkor a verbális sértegetés és megjegyzés napi szintű. Az elmúlt három év során két esetben fordult elő a térségben, hogy az ellenőrt személyi sérüléses bántalmazás érte – számoltak be a negatív tapasztalatról a Volánbusz Zrt. illetékesei, akik hangsúlyozták: a társaság elítéli az autóbusz-vezetők és ellenőrök elleni támadásokat, és mindent megtesz a kollégák védelme érdekében.

Együttműködnek a rendőséggel és a polgárőrséggel – Munkatársaink szükség esetén segítséget kérhetnek a diszpécseri szolgálaton keresztül a Biztonsági Igazgatóság munkatársaitól, valamint a rendőrségtől is. Társaságunk szorosan együttműködik a rendőrséggel és még szorosabbra fűzte kapcsolatait az Országos Polgárőr Szövetséggel. Autóbuszaink nagy részén – főként az új beszerzésű járműveken – fedélzeti kamerarendszerek működnek, amelyek a megelőzésben és a megtörtént esetek felderítésében nyújtanak segítséget – számoltak be a Volánbusznál arról is, hogy „mi védi” a munkatársaikat. – Fontos tudni, hogy közfeladatot ellátó személyekről van szó, ezért az őket ért támadások a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősülnek, és szigorúan büntetendők – tették hozzá.