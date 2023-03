A március 24-én elhunyt szolnoki díszpolgárra, Sárközy Pálra emlékezett egyperces csenddel a helyi közgyűlés csütörtöki rendes ülésének kezdetén. Az ezt követő rendeletalkotó vitanap viszont cseppet sem volt „néma”, az előterjesztések megtárgyalásának hangvételén végig érezhető volt a jövő évi önkormányzati választás előtti hangos adok-kapok balról is, jobbról is.

Az előterjesztések közül a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2023-as évi önkormányzati támogatásának módosítása okozott jelentősebb vitát. A javaslat szerint a korábban megállapított 673 millió forint helyett 812 millió forintra emelkedne a városi hozzájárulás. Az írásos beajánlást szóban is megerősítő Rózsa József, a társaság ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a korábbi üzleti terv összeállítása óta az infláció mértéke jelentősen megnőtt. Véleménye szerint ahhoz, hogy a Sportcentrum működése és feladatainak ellátása ne kerüljön veszélybe, az előterjesztésben szereplő közel 150 millió forintos plusztámogatás szükséges lenne.

A témához hozzászóló Berényi Gábor (Jobbik-Konzervatív) képviselő, az önkormányzat kulturális és ifjúsági bizottságának elnöke aránytalannak ítéli meg a városi sportra, illetve kultúrára fordítandó finanszírozás nagyságrendjét, illetve felvetette, hogy miért a Sportcentrumnak kell egyéb városi rendezvényeket – úgy mint május elsejei programsor, a Szent István-nap, az adventi falu és az óévbúcsúztató mulatság – megszerveznie, lebonyolítania. Nehezményezte azt is, hogy a szokásos május elsejei tiszaligeti rendezvény idén elmarad.

A DK-s Füle István városatya is a száz éves hagyományokra visszatekintő „majálisi felvonulás” ez évi elmaradására panaszkodott, emiatt azonnali módosító indítvánnyal élt az esemény szolnoki „feltámasztása” érdekében.

„Jobb kézről” sem maradtak el a hozzászólások, melyek leginkább a bal oldali képviselők reagálására adott viszontválaszok voltak. A fideszes Tasnádi Zoltán és Molnár Iván, valamint a KDNP frakcióját erősítő Rusvai Károly és Rehó János képviselők támogatásukról biztosították a Sportcentrumnak többletforrást nyújtó előterjesztést, miközben Rózsa József számokban adott magyarázatot arra, miért is fontos a pluszfinanszírozás. Aszerint a társaság ezernégyszáz fiatal egészséges életmódját, mi több, (verseny)sportolási lehetőségét biztosítja. Mindehhez milliárdos vagyont képező létesítményhálózatot tart fenn, testnevelők és edzők, valamint egyéb területen dolgozók tömegének bérét biztosítja. A plusztámogatás ahhoz is szükséges, hogy az egyik legeredményesebb sportiskola a kiegészítendő költségvetése által hozzájusson TAO-s pénzekhez, valamint a magasabb minősítésével magasabb állami dotációt kapjon. Hovatovább, hogy az országosan is példaértékű rendszer ne omoljon össze.

Szalay Ferenc polgármester arra kérte az ellenzék képviselőit, hogy támogassák a város mozogni és szórakozni vágyó lakosságát

Fotós: Nagy Balázs

Szalay Ferenc polgármester zárszóként arra kérte az ellenzék képviselőit, hogy az efféle nemtelen hangulatkeltésekkel ne kampányoljanak, és inkább a város mozogni és szórakozni vágyó lakosságának és sportoló ifjúságának érdekeit szolgálják. A városvezető, mint hangsúlyozta, büszke a Sportcentrum munkájára és a Szolnokon sportoló fiatalok eredményeire. Az ellenzéki oldalról felvetett május elsejei rendezvény elmaradásával kapcsolatban pedig elmondta, hogy már régen nem a korábbi rendszerből berögzült „Május 1.” piros betűs ünnepe az évek óta „Családi majális” néven zajló rendezvény, melyet idén az Ormos Imre parkban szervez meg a város, és erre egymillió forintot biztosít. Végül a testület a konzervatív „kisebbség” tíz igen voksával, a Szolnoki Többség hat tartózkodása mellett megszavazta a Sportcentrum plusztámogatásáról szóló előterjesztést.

A közgyűlés arról is döntött, hogy még tavasszal ötven százalékkal emelkednek az önkormányzati bérlakások lakbérei, azzal a kiegészítéssel, hogy a legrászorultabbak számára a következő soros ülések egyikén, kompenzáció gyanánt, a szociális korrekcióról is rendeletet alkot. Mindez számokban: az elfogadott előterjesztés szerint a Szolnok ispán körúti, 49 négyzetméteres lakások esetében az eddigi 33 355 forintos lakbér mostantól 50 033 forint lesz, míg a 36 négyzetméteres lakások esetében a korábban 24 506 forintos lakbér 36 759 forintra emelkedik.