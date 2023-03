Csigatészta készítő napot szervezett március elsejére a tiszasülyi könyvtár.

A program célja a hagyományok felelevenítése, gyermekeknek való átadása volt. A programba bevonták a helyi nyugdíjas klub tagjait, hiszen az ő korosztályuk nagy gyakorlattal rendelkezik a házi tészták elkészítésében.

A fűtési időszakra a könyvtár egyébként is átköltözött a hivatal épületének azon termébe, amely egyébként a nyugdíjasok főhadiszállása is, így ilyen szempontból is adja magát az együttműködés lehetősége.

A tésztakészítésre két csoportban, a helyi iskola harmadik és negyedik osztályos tanulóit oktatták az idősebb korosztály tagjai.

Öröm volt átadni a tudásunkat, a gyerekek nagyon lelkesek voltak

– árulta el a nyugdíjas Varga Lajosné Marika, aki járatos az összes hagyományos tészta előállításában.

– Készültünk mi is a programra, vittünk előző nap már előkészített tésztát, így mire jött az első csoport, már tudták is gyúrni. A gyerekek még versenyeztek is, hogy ki tud több tésztát elkészíteni, látszott, hogy élvezik a foglalkozást. Leglelkesebben egy kisfiú hangoztatta, hogy ő mennyire szeretné ezt csinálni, ügyes is volt, jó kérdés, hogy sikerül majd neki, ha otthon is megpróbálja. Ez persze attól is függ, a szülők mennyire értenek a tésztakészítéshez. Akadt viszont olyan kislány is, aki végül megjegyezte, hogy ő inkább a boltban fog tésztát venni – mesélte tapasztalataikat Marika.

A szervezőktől megtudtuk, a program elnyerte a gyerekek tetszését, még azt is felvetették, szervezzenek máskor is hasonlót.