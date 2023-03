Általános tapasztalat, hogy az autósok szinte ugyanabban a három-négyhetes időszakban keresik fel a gumisműhelyeket, emiatt a várakozási idő is megnyúlik. A szakemberek szinte már nem is napokban, mint inkább hetekben tudnak időpontot találni az ügyfeleiknek. A műhelyek ilyenkor túlterheltek, közben pedig nem szabadna nagyon halogatni a cserét, mert a meleg utakon a téli abroncsok igencsak megdobják a jármű fogyasztását, az egyéb járulékos veszélyekről nem is szólva. Persze az árak is jócskán változtak az elmúlt hónapokban. A lapunk által megkérdezett műhelyek szerint úgy tíz-tizenöt százalékkal kerül többe egy vadonatúj gumi, illetve az átszerelési költségek is hasonló mértékben emelkedtek meg az őszi időszakhoz képest.

Közlekedés-biztonsági szakértők szerint az ideális időszak a gumicserére március 15 és április 20 közé esik, amikor is a nyári abroncsok hozzávetőlegesen plusz hét Celsius-fok és afölötti napi átlaghőmérséklet körül már biztonságos tapadást tudnak nyújtani.

– Jó néhány napja nagyüzem van nálunk – kerestük fel Péli Henriket, a szolnoki Péli Gumiszerviz tulajdonosát.

– Már március elején is jöttek autósok hozzánk abroncsot cserélni, de csak egy-két héttel azután éreztük, hogy itt van a kampányidőszak. Május elejéig biztosan sok lesz a munka, de vélhetően még a hónap közepe után is felkeresik majd a műhelyünket – magyarázza tapasztalatait Péli Henrik.

A szakember arról is beszámol, hogy miként változott meg az iparág szerkezete. Mint elmondja, egyre kevesebb régebbi típusú és kisebb méretű kocsi fut az utakon. A helyüket egyre méretesebb járművek vették át, szélesebb és nagyobb kerékkel. Ezek szezonális cseréje évek óta egyre nagyobb erőfeszítést igényel a gumisoktól. Ezzel egy időben az is tapasztalat, hogy a klímaváltozás okozta felmelegedés miatt többen a négyévszakos gumikat választják járműveikre, melyeket pedig nem szükséges az idények előtt lecserélni, csak ha elkoptak. Ennek ideje használattól függő, ami mondjuk úgy két-három, de legfeljebb négy-öt év között lehet. A márkásabb kocsikkal járó sofőrök azonban azért is szoktak cserélni, és egyelőre hanyagolják a négyévszakos trendet, mert érezhetően nekik van lehetőségük arra, hogy telente, havas sípályákat keresve a magaslatokba utaznak, ott pedig még mindig nagyobb hasznát vehetik a téli guminak, mint az összévszakosnak – szögezi le a mesterember.