Ritmikus csörgőt, robot horgászbotot, különböző okos játékokat és szumo robotot is készítettek már a jövő programozói a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium robotika szakkörén. A diákok fantáziája és kreativitása nem ismer határokat, újabb és újabb szerkezeteket keltenek életre. A kitartó munkának beérett a gyümölcse, három szakkörös diák nemrég megnyerte az országos Lego Sumo versenyt Törökbálinton.

– Négy dallamot játszik ez a ritmikus csörgő, melyen két gomb található. Az egyikkel a dallamokat tudjuk változtatni, míg a másik az elindításban segít – mutatja az érdekes kis kütyüt az ötödik osztályos Fülöp Gergely. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium robotika szakkörén jártunk, ahol a lelkes diákok a robotika és a programozás izgalmas világába kalauzoltak el bennünket. A gondos tervezést követően aprólékos munkával épül meg egy-egy szerkezet.

Megtudtuk, hogy a mini elemekből összeállítható izgő-mozgó, zenélő, villogó robotokat különböző szenzorokkal, érzékelőkkel lehet felszerelni, melyek segítségével végrehajtják a programozás során megadott feladatokat.

Miközben beszélgettünk, a tanulók rögtönzött bemutatót tartottak. Forgács Benedek Flórián az általa épített robot horgászbot működésének rejtelmeibe avatott be, de láthattunk járkáló és táncoló robotot, játék okosautót is. A foglalkozásokon mindig aktuális témákat dolgoznak fel és igyekeznek más tantárgyakhoz kapcsolódni. Nagy Zsolt asztalán például a hatodik osztály alkotásában a magyar és a világtörténelem jeles eseményei elevenedtek meg. Robot harcosokkal és lovakkal jelenítették meg a honfoglaló magyarok harcmodorát, sőt az etelközi vérszerződés krónikáját is „robotizálták”. Ezenkívül robothajókkal életre keltették a görög-perzsa háború egyik meghatározó csatáját, a szalamiszi tengeri ütközetet.

A műszaki érdeklődésű tanulók elmondták, hogy hétről hétre örömmel vesznek részt a szakkörön, kitartóan kísérleteznek, fejlesztik az eszközöket. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a Mihályi Ábel Mihály (9.b), Nagy Martin Gábor (9.b) és Fülöp Bence (8.a) alkotta kis csapat senior kategóriában első helyezést ért el a Lego Sumo versenyen, melyet a Yettel Magyarország szervezett a napokban Törökbálinton.

Félreértés ne essék, a megmérettetésen nem japán harcosok küzdöttek egymással, hanem a diákok által épített Lego robotok próbálták meg egymást kilökni a kör alakú pályáról. Húsz csapat mérte össze tudását, a jászapátiak abszolút győzelmet arattak – számoltak be a sikerről a foglalkozáson.

A gimnáziumban 2021-ben indult a robotika szakkör az 5-6. évfolyam bevonásával, Fülöpné Kovács Krisztina tanárnő vezetésével. Munkáját Sándorné Bárdos Zsuzsanna tanárnő segíti. A foglalkozásokon a diákok megtapasztalhatják az alkotómunka varázsát, a csapatmunka erejét, valamint játékos formában ismerkedhetnek meg a programozás alapjaival és a robotika rejtelmeivel. Eszközállományuk folyamatosan bővül.