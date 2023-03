A Jászságban élő és elszármazott amatőr írók, költők találkozójának adott otthont pénteken kora este a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

Dr. Pethő László, a Jászsági Évkönyv szerkesztőjének kezdeményezésére, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és művelődési intézmény közreműködésével szervezték meg a programot, melyen kilenc alkotó mutatkozott be – számolt be az eseményről közösségi oldalán a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. A találkozóra meghívták a 2022-es Jászsági Évkönyv irodalmi pályázatán sikeresen szerepelt írókat, valamint a jászfényszarui versírókat és az irodalom iránt érdeklődőket is.