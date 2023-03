Homolya Róbert hangsúlyozta azt is, hogy a Stadler cég Magyarországon is készülő járművei több országban közlekednek, hiszen a szolnoki üzem a cégcsoport egyszintes alumínium-kocsiszekrény gyártásának egyik legfőbb kompetencia-központja, így Amerikán kívül Olaszországban, Nápolyban, Németországban, Berlinben, de az Egyesült Királyságban is lehet találkozni az itt részben előállított járművekkel. De ne menjünk messzire! A magyarországi modern vasúti járművek legismertebb és legelterjedtebb példányai, a 143 darab Flirt motorvonat kocsiszekrényeinek jó részét is Szolnokon hegesztették, míg a napokban teljessé váló 40 darabos emeletes Kiss motorvonat forgóvázait Szolnokon szerelték össze.