Ismerjük meg, értsük meg és fogadjuk el az autizmussal élőket! Értsük meg és fogadjuk el őket akkor is, ha nem látjuk két szemüket, ők ugyanis nem a szemünkbe, hanem a lelkünkbe néznek! Higgyünk bennük és ösztönözzük őket! A szívükben mérhetetlen szeretet lakozik akkor is, ha egy kéznyújtásnál, érintésnél picit haboznak. A világot legszebben ők látják, még a korhadó avarban is találnak virágot. Sokszor jó lenne, ha az ő szemükkel látnánk mi ezt a világot