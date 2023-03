Emellett az óvodák esetében a korábban kiépített hőszivattyús rendszerek felújítása is szükséges a későbbi zavartalan működéshez. Elkészül idén az új bölcsődeépületünk is, az útfelújításokra pedig pályázatot nyújt majd be az önkormányzat. Javításokra idén kevés forrás, mindössze 50 millió forint jut– sorolta az idén megvalósuló fejlesztéseket dr. Varga Imre. Hozzátette, az idei költségvetés célja, hogy az energiaárak változásainak tükrében minden intézmény továbbra is biztonságosan, zavartalanul működjön.

Állami segítséget is kapott az önkormányzat A magas energiaárak miatti többletkiadások kompenzálására januárban 171 millió forintos pénzügyi forrást ítélt meg Törökszentmiklós számára a Miniszterelnökség. Emellett, az építőipari alapanyagárak drágulása miatt az önkormányzati bölcsőde új épületének befejezéséhez 260 millió forint kiegészítő támogatást is kapott a város. – Ezzel a bölcsőde befejezése pénzügyi szempontból akadálytalanná vált. Az ötszörös gáz és villanyáram költségek kompenzációjára kapott plusz forrás is nagy segítséget jelent, de az összes többletköltségünket nem fedezi. Tehát, mindenképpen kell a saját erőfeszítés is ahhoz, hogy végig tudjuk vinni ezt az évet az energiaár robbanás ellenére is – mondta a többletforrásokkal kapcsolatban dr. Varga Imre jegyző.