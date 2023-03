Életet menthet a korai diagnózis: többféle ingyenes szűrővizsgálatra is várják a jászkunságiakat. Már a fiatalok között is nő azoknak a száma, akik rendszeresen részt vesznek a különböző, vármegyénkben elérhető szűrővizsgálatokon. Szolnok ráadásul élen jár a megelőzés tekintetében, hiszen a kórház rendelőintézetének vizsgálatain túl több prevenciót népszerűsítő rendezvény is segíti a betegségek korai felismerését.

A nevelési problémák és a családi konfliktusok mellett a bántalmazás is szóba került a martfűi konferencián. Az elmúlt évet értékelte Martfű Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja.

Baleset történt Kőtelek és Hunyadfalva között. Lesodródott az úttestről, és a tetejére borult egy utánfutót húzó kocsi.

Tilos keddtől a látogatás a Hetényi Géza Kórház valamennyi osztályán, az intézkedésre az influenzaszerű megbetegedések halmozódása miatt van szükség.

A közel 20 évig működő Utasellátó Étterem most Kondor Balázs MÁV forgalmi osztályvezető páratlan értékű, Vasúti Almárium nevű gyűjteményének az otthona, melyből néhány részletet a földszinti kiállítótérben is láthat az utazóközönség.

Az országos átlagnál jobban nőtt a januári vendégéjszakák száma az egy évvel ezelőttihez képest a vármegyei kereskedelmi szálláshelyeken.

Szolnok egy lépéssel közelebb került a Csáklya úti hídhoz.

Amellett, hogy megtanulnak bánni az állatokkal, a lelki- és mozgásfejlődésükben is segíti a tiszabői általános iskola harmadik osztályos tanulóit az AURA Segítő Kutyaalapítvány munkatársa, Vámos Zoltán, és két border collie-ja, Panda és Simi.

Tudja, hogyan dolgoznak a zsebtolvajok? Ha nem, ismerje meg a tipikus elkövetési módszereket!