Szőlők településrészen ugyanazon épület ad helyet az élelmiszer-, illetve az italboltnak. Idén januárban azonban az élelmiszerbolt bezárt, csak a kocsmai rész üzemel.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy nem tudok itt vásárolni. Bezzeg a kocsma továbbra is nyitva van!

– panaszolta egy helybéli asszony.

– Igaz, hogy nem volt nagy a forgalom, de azért voltunk páran, akik rendszerint itt vettünk meg ezt-azt, még ha nagybevásárlásra nem is volt alkalmas a bolt. Olvastam, hogy írtak ki pályázatot falusi boltoknak, úgy gondolom, élni kellett volna a lehetőséggel – tette hozzá a nyugdíjas hölgy.

Volt, aki azzal érvelt, hogy régen a falusi boltok a közösségi életben is fontos szerepet töltöttek be. Az idősek is kimozdultak otthonról, elsétáltak vásárolni, a boltnál találkoztak egymással az emberek, megálltak elbeszélgetni. Azért is fontos ez, mert kocsmába nem jár mindenki...

– A bérlő április harmincadikáig szünetelteti az élelmiszerbolt működését, az italboltot továbbra is üzemelteti – nyilatkozta megkeresésünkre Hegedűs István polgármester.

Az viszont még kérdéses, hogy ezt követően a boltot újra kinyitja-e. Ha nem, akkor valószínűleg ismét ki kell írni pályázatot a működtetésére. Azt mindenképpen szeretnénk, ha legalább az alapvető élelmiszereket meg tudnák vásárolni az ott élők helyben. Nyilván, nem egyszerű nyereségesen működtetni egy kis boltot, úgy, hogy ki tudja valaki gazdálkodni a megemelkedett energiaárakat, a bérköltséget. Lehet, hogy egy vállalkozónak inkább csak úgy érné meg az élelmiszerboltot működtetni, ha más cikkeket is árulna, esetleg egyéb tevékenységgel együtt vinné a boltot

– fejtette ki a polgármester.

Elmondta, a képviselő testület tagjaival is beszéltek már a bolt sorsáról. Felmerült az az elképzelés is, hogy az önkormányzat üzemeltesse. Hunyadfalván önkormányzati tulajdonú a bolt, ezért értekeztek Vékonyné Házi Eszter polgármesterrel is a tapasztalatokról. Tiszavárkony költségvetése azonban annyira szűkös, hogy jelenleg nem tudnák felvállalni még egy üzlet költségeit is, különösen úgy, hogy megvan a kockázata, hogy nem hoz nyereséget, sőt, még az önkormányzatnak kell ráköltenie.

Így Szőlők boltjának sorsa egyelőre még bizonytalan...